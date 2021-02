Contagio, oltre tremila tamponi eseguiti: 282 nuovi positivi a Modena

Continua a crescere da ormai alcuni giorni il numero di nuove infezioni rilevate giornalemnte, di pari passo con la crescita dei tamponi eseguiti, che ieri hanno raggiunto quota 3.077. La percentuale di positivi cresce a sua volta, ma in modo lieve. Oggi si contano 282 nuovi positivi, con 225 sintomatici: fra gli asintomatici 36 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 5 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, 8 sono stati diagnosticati attraverso test sierologici, per 8 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

Questa la distribuzione territoriale: Bomporto 7, Campogalliano 7, Camposanto 2, Carpi 10, Castelfranco E. 17, Castelnuovo R. 5, Castelvetro 10, Cavezzo 3, Concordia 4, Finale Emilia 7, Fiorano M. 4, Formigine 18, Guiglia 1, Maranello 9, Marano 4, Medolla 2, Mirandola 14, Modena 72, Montecreto 1, Montefiorino 1, Montese 1, Nonantola 8, Novi 1, Pavullo 6, Ravarino 5, San Cesario S/P 3, San Felice S/P 6, San Possidonio 1, San Prospero 2, Sassuolo 12, Savignano S/P 3, Serramazzoni 4, Soliera 4, Spilamberto 5, Vignola 19. Fuori provincia 4.

Si registrano purtroppo altri 4 decessi, per un totale che sale a 1.240. Il bollettino riporta oggi i decessi di una 90enne di Marano, un 87enne di Castelvetro, una 94enne di Nonantola e una 84enne di Ravarino.

Nelle ultime ore sono state ricoverate 4 persone, una delle quali in condizioni più gravi. Stabile il numero dei pazienti ricoverati, pari oggi a 230, di cui 49 in Terapia Intensiva/subintensiva

Si aggiungono poi 192 nuovi guariti, ma i casi attivi tornano di nuovo sopra quota 4mila (4.018), un "saliscendi" che dura ormai da diversi giorni dopo la rapida discesa di gennaio.

Nella giornata di ieri – 11 febbraio - i vaccinati complessivi sono stati 541. Ad oggi sono state somministrate complessivamente 43.189 dosi di vaccino, di cui 20.177 seconde dosi.