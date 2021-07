Covid, 22 nuovi casi in provincia. Casi attivi stabili

In provincia di Modena sono 22 i nuovi positivi emersi grazie ai tamponi effettuati ieri, Tra i nuovi casi 14 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 8 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti.

La leggera ripresa dei numeri è così distribuita sul territorio: Carpi 2, Castelfranco E. 5, Castelnuovo R. 1, Maranello 3, Marano 1, Modena 8, Sassuolo 1, fuori provincia 1.

Non vi sono stati ricoveri ospedalieri, nè decessi.

Si aggiungono 3 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 63821, i casi attivi poco meno di 300.

A ieri sono state somministrate complessivamente 640.411 dosi di vaccino, di cui 384.965 prime dosi e 255.446 seconde dosi.