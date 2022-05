Contagi in lieve aumento nel modenese, ricoveri giornalieri stabili

Oggi in provincia di Modena si contano 637 nuovi positivi al covid, in leggero aumento rispetto alla giornata di ieri. IN crescita anche il totale e la percentuale dei sintomarici, che sono 164. Altri tre casi sono stati individuati tramite test per le categorie più a rischio, mentre per 470 casi è invece ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I comuni di residenza dei casi odierni Bastiglia 6, Bomporto 5, Campogalliano 11, Camposanto 4, Carpi 43, Castelfranco E. 26, Castelnuovo R. 13, Castelvetro 9, Cavezzo 8, Concordia 8, Fanano 4, Finale Emilia 14, Fiorano M. 14, Formigine 28, Frassinoro 1, Guiglia 6, Lama Mocogno 4, Maranello 19, Marano 8, Medolla 6, Mirandola 27, Modena 171, Montefiorino 2, Montese 5, Nonantola 13, Novi 3, Pavullo 18, Pievepelago 1, Polinago 3, Prignano 6, Ravarino 10, San Cesario S/P 12, San Felice S/P 8, San Possidonio 1, San Prospero 4, Sassuolo 23, Savignano S/P 9, Serramazzoni 9, Sestola 1, Soliera 11, Spilamberto 10, Vignola 32, Zocca 3. Fuori provincia 18.

Sono stati purtroppo registrati tre decessi: un 93enne di Pievepelago, un 92enne e una 86enne di Modena.

I ricoveri sonos tati 12, tutti in reparti ordinari. circa 150 il totale dei pazienti che si trovano ancora in ospedale.