Coronavirus, oggi 514 casi nel modenese. I ricoveri crescono in modo preoccupante

Ben 26 ingressi in ospedale nelle ultime ore. Si contano poi altri 8 decessi, come nella giornata precedente

Ieri la sanità modenese ha eseguito 3.857 tamponi, un numero al di sopra della media del periodo: i nuovi positivi emersi sono 514, dei quali 371 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi. Fra i 143 asintomatici 66 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 26 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio; 7 sono stati diagnosticati attraverso test sierologico, 4 sono risultati positivi al test pre-ricovero; per 40 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

Quasi tutti i comuni coinvolti, tranne sette: Bastiglia 5, Bomporto 2, Campogalliano 11, Carpi 55, Castelfranco E. 25, Castelnuovo R. 17, Castelvetro 15, Cavezzo 1, Concordia 1, Fanano 1, Finale Emilia 2, Fiorano M. 12, Fiumalbo 2, Formigine 16, uiglia 4, Maranello 21, Marano 11, Medolla 1, Mirandola 2, Modena 145, Montefiorino 1, Montese 9, Nonantola 8, Novi 7, Palagano 2, Pavullo 5, Pievepelago 1, Prignano 3, Ravarino 3, San Cesario S/P 4, San Felice S/P 2, Sassuolo 26, Savignano S/P 9, Serramazzoni 5, Soliera 14, Spilamberto 20, Vignola 36, Zocca 4. Fuori provincia 6.

Come ieri, anche oggi il bollettino riporta 8 decessi. Una 103enne di Spilamberto, una 86enne e una 83enne di Carpi, una 93enne di Castelfranco Emilia, una 80enne di Castelnuovo Rangone, un 50enne di Fiorano, un 89enne di Bomporto e un 80enne di Finale Emilia. I decessi in provincia sono complessivamente 1.463.

Peggiora costantemente la situazione della rete ospedaliera: solo nelle ultime ore si sono avuti 26 ricoveri, 4 dei quali per pazienti in condizioni gravi. Ad oggi i posti letto occupati sono saliti a 521 (di cui 95 in Terapia Intensiva/subintensiva). Nell'ultima settimana sono stati 100 i posti letto in più occupati.

Le guarigioni registrate oggi sono 191, per un totale di 40.580 guariti a fronte di 50.723 contagiati. I casi attivi sono 8.692.

Ad oggi sono state somministrate complessivamente 88610 dosi di vaccino, di cui 62.214 prime dosi e 26.396 seconde dosi.