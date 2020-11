Contagi, 551 casi e 13 decessi. Sono più di 10mila i modenesi a casa

Su 2.549 tamponi refertati, sono stati 551 i positivi al Covid-19 individuati nelle ultime ore dall'Ausl di Modena.

Sono stati 259 coloro che hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi, mentre 33 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 5 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, 3 sono stati diagnosticati attraverso test sierologici, 4 sono risultati positivi al test pre-ricovero, per 247 casi è in corso la ricerca epidemiologica.

I ricoveri delle ultime ore sono stati 44, di cui 4 in Terapia Intensiva. Sempre più preoccupante il carico sulla rete ospedaliera, che ad oggi assiste 490 pazienti ricoverati, di cui 68 in Terapia intensiva.

I contagli per comune di residenza: Bastiglia 11, Bomporto 17, Campogalliano 4, Camposanto 3, Carpi 22, Castelfranco E. 37, Castelnuovo R. 15, Castelvetro 10, Cavezzo 1, Concordia 3, Fanano 1, Finale Emilia 8, Fiorano M. 27, Formigine 41, uiglia 2, Lama Mocogno 1, Maranello 12, Marano 4, Medolla 1, Mirandola 7, Modena 147, Montecreto 1, Montefiorino 1, Montese 3, Nonantola 29, Pavullo 15, Ravarino 9, San Cesario S/P 7, San Felice S/P 3, San Possidonio 2, San Prospero 4, Sassuolo 39, Savignano S/P 6, Serramazzoni 1, Soliera 7, Spilamberto 9, Vignola 21, Zocca 1. Fuori provincia 16.

Sono invece 246 i nuovi guariti, per un totale di 6.150. Ad oggi i casi attivi sono 6.965, cui vanno aggiunte 3.350 in quatantena in quanto contatti stretti non ancora sottoposti a tampone.

Se i contagi hanno trovato una loro stabilità, per quanto su cifre elevate, oggi la giornata è particolarmente nera per quanto riguarda i decessi. Nelle ultime ore sono decedute 13 persone: un 85enne di Vignola, una 94enne di Finale, uan 85enne di Modena, uan 94enne di Novi, un 82enne di Sassuolo, un 82enne di Castelfranco, un 84enne di Carpi, una 97enne di Modena, un 90enne di Modena, un 72enne di Pavullo, un 65enne di Modena, un 44enne di Modena e un 79enne di Modena. Le vittime sono ad oggi 603.