Contagio, appena 8 casi a Modena. Sono 9 le classi in quarantena

In provincia di Modena sono appena 8 i nuovi positivi al covid emersi nelle oltime ore. La quasi totalità (7) han eseguito il tampone per presenza di sintomi;, mentre uno è stato individuato in quanto contatto di casi già noti.

I contagi odierni risiedono a Carpi 1, Castelfranco E. 1, Mirandola 3, Modena 1, Sassuolo 2.

Non si registrano decessi. Un solo ricovero ospedaliero: sono 31 i pazienti acora ricoverati.

Si aggiungono 34 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 69651. I casi attivi sono meno di 800.

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.035.505 dosi, di cui 541.649 prime dosi e 506.025 seconde dosi e 960 dosi aggiuntive (addizionali e booster).

Contagio a scuola

Dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 sono stati effettuati 4924 tamponi molecolari su studenti e personale scolastico. Di questi, 255 sono risultati positivi. Si tratta di 229 studenti e 26 operatori scolastici.

Nella settimana dal 4 all’11 ottobre, le classi in cui i tamponi hanno rilevato la presenza di più di un caso sono 12. Nove le classi sottoposte a quarantena, di cui 3 nei servizi educativi 0-3, 2 nella scuola dell’infanzia, 1 nella scuola primaria, 1 nella scuola secondaria di primo grado, 2 nella scuola secondaria di secondo grado.