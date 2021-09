Covid, contagi ancora alti a Modena: oggi sono 127

La provincia di Modena è di nuovo la prima della regione per numero di contagi giornalieri, un dato che si ripete spesso in questa terza ondata. Oggi su 127 nuovi positivi, 54 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 53 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 11 tramite test per le categorie più a rischio, 1 tramite test pre ricovero; per 8 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I comuni interessati: Bomporto 2, Campogalliano 1, Camposanto 1, Carpi 11, Castelfranco E. 3, Castelvetro 3, Cavezzo 3, Concordia 5, Finale Emilia 2, Fiorano M. 1, Formigine 2, Guiglia 2, Maranello 2, Marano 1, Mirandola 5, Modena 42, Montefiorino 1, Novi 3, Palagano 1, Pavullo 5, Ravarino 1, San Felice S/P 4, San Possidonio 3, San Prospero 1, Sassuolo 4, Serramazzoni 2, Soliera 5, Vignola 10. Fuori provincia 1.

Non si registrano decessi, mentre i ricoveri ospedalieri sono stati 3 nelle ultime 24 ore. Sempre una sessantina il totale dei pazienti ricoverati.

Si aggiungono 106 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 67.366

A ieri sono state somministrate complessivamente 968.574 dosi di vaccino, di cui 515.999prime dosi e 452.575seconde dosi.