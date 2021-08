Contagio, 128 nuovi casi in provincia. Deceduto un 64enne di Vignola

In provincia di Modena si contano oggi 128 nuovi positivi, una delle cifre più alte dalla ripresa estiva del contagio. Fra questi 94 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 24 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 4 tramite test per le categorie più a rischio; per 6 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

La suddivisione fra i comuni: Bastiglia 1, Carpi 5, Castelfranco E. 1, Castelnuovo R. 5, Castelvetro 4, Cavezzo 1, Concordia 2, Fanano 2, Finale Emilia 3, Fiorano M. 5, Formigine 7, Guiglia 1, Maranello 2, Marano 1, Medolla 6, Mirandola 11, Modena 30, Montese 1, Nonantola 1, Pavullo 5, San Felice S/P 3, San Prospero 1, Sassuolo 9, Savignano S/P 1, Serramazzoni 3, Sestola 2, Soliera 1, Spilamberto 4, Vignola 5, Zocca 1. Fuori provincia 4.

Dopo diversi giorni tona a verificarsi un decesso, quello di un 64enne di Vignola. Le vittime nel modenese salgono a 1.791.

Si contano 3 nuovi ricoveri, con i posti letto occupati che superano quota 50.

Si aggiungono 114 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 64.606. Casi attivi stabili intotno a quota 1.400.

A ieri sono state somministrate complessivamente 852.859 dosi di vaccino, di cui 472.919 prime dosi e 379.940 seconde dosi.