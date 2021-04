Sempre meno ricoveri ospedalieri a Modena. Oggi 150 nuovi positivi

In provincia di Modena sono 150 i nuovi positivi accertati in queste ore, su un totale di 1.120 tamponi eseguiti. Numeri che restano quindi contenuti in valore assoluto, anche se in crescita in percentuale. Fra i nuovi casi 57 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 69 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 3 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio; 2 sono stati diagnosticati attraverso test sierologici, 1 è risultato positivo al test pre-ricovero; per 18 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

Calano anche i comuni coinvolti: Bastiglia 2, Bomporto 2, Camposanto 4, Carpi 18, Castelfranco E. 7, Castelnuovo R. 1, Cavezzo 1, Concordia 3, Finale Emilia 6, Fiorano M. 12, Formigine 6, Guiglia 1, Lama Mocogno 1, Maranello 8, Mirandola 6, Modena 10, Pavullo 4, Ravarino 1, San Felice S/P 6, San Prospero 3, Sassuolo 14, Serramazzoni 3, Sestola 1, Soliera 4, Vignola 6. Fuori provincia 20.

Solamente due i decessi inseriti nel bolletino odierno: un 70enne di Carpi e e un 87enne di Marano sul Panaro. Sale a 1.662 il totale dei decessi.

Pochi anche i ricoveri, solo 3 nelle ultime 24 ore. Cal aleggermente il numero di posti letto occupati, 418, di cui 83 (stabili) in Terapia intensiva o subintensiva.

Si aggiungono 176 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 53.547 a fronte di 60.318 contagi. I casi attivi sono 5.217.

A ieri sono state somministrate complessivamente 186.970 dosi di vaccino, di cui 129.269 prime dosi e 57.701 seconde dosi.