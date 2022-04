Contagi in rialzo a Modena, nelle ultime ore anche 22 ricoveri ospedalieri

In provincia di Modena oggi si contano oggi 814 nuovi positivi al covid. Fra di loro 151 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 1 è stato individuato tramite contact-tracing; 2 tramite test per le categorie più a rischio; 2 tramite test pre-ricovero; per 658 casi è invece ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I comuni di residenza dei contagiati di oggi: Bastiglia 8, Bomporto 9, Campogalliano 10, Camposanto, Carpi 84, Castelfranco E. 33, Castelnuovo R. 13, Castelvetro 8, Cavezzo 6, Concordia 11, Finale Emilia 13, Fiorano M. 17, Fiumalbo 5, Formigine 55, Frassinoro 3, Guiglia 2, Lama Mocogno 2, Maranello 32, Marano 4, Medolla 10, Mirandola 36, Modena 195, Montecreto 1, Montefiorino 6, Nonantola 21, Novi 10, Palagano 4, Pavullo 20, Polinago 4, Prignano 8, Ravarino 6, Riolunato 2, San Cesario S/P 8, San Felice S/P 15, San Possidonio 5, San Prospero 5, Sassuolo 39, Savignano S/P 4, Serramazzoni 5, Sestola 4, Soliera 30, Spilamberto 11, Vignola 23, Zocca 8. Fuori provincia 19.

Oggi non si sono registrati decessi, ma i ricoveri hanno subito un'accelerazione impoetante. Sono state infatti 22 le persone ospedalizzate, una delle quali in Terapia Intensiva.

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.647.870 dosi di vaccino, di cui 597.991 prime dosi, 567.745 seconde dosi e 479.859 dosi aggiuntive (addizionali e booster).