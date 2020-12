Coronavirus.  Modena maglia nera in Regione con 429 nuovi casi

In provincia di Modena, su 429 nuovi positivi, 195 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi, 41 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 15 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, 3 sono stati diagnosticati attraverso test sierologici, per 175 casi è in corso la ricerca epidemiologica. I sintomatici sono 195, gli asintomatici 234.

I comuni di residenza dei nuovi positivi sono: Bastiglia 5, Bomporto 1, Campogalliano 4, Camposanto 1, Carpi262, Castelfranco E. 18, Castelnuovo R. 11, Castelvetro 8, Cavezzo 5, Concordia 8, Fanano 2, Finale Emilia 12, Fiorano M. 6, Formigine 7, Guiglia 2, Maranello 4, Marano 9, Medolla 3, Mirandola 22, Modena 113, Montecreto 1, Montese 2, Nonantola 21, Novi 1, Palagano 3, Pavullo 11, Pievepelago 1, Prignano 1, Ravarino 2 , San Cesario S/P 7, San Felice S/P 9, San Possidonio 4, San Prospero 3, Sassuolo 16, Savignano S/P 5, Serramazzoni 6, Sestola 2, Soliera 18, Spilamberto 12, Vignola 24. Fuori provincia 13.

Si aggiungono 359 nuovi guariti e ad oggi i guariti complessivi sono 18.694

Si registrano purtroppo 7 decessi inseriti nel bollettino regionale: Uomo di 85 anni di Formigine, un 93enne e un 45enne di Modena, un 62 enne carpigiano, un Donna 85enne, una 65 enne modenese e una 93 enne tutte e tre di Modena.