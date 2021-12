Contagio, 355 nuovi casi. Risalgono i casi attivi

la provincia di Modena è oggi la prima in regione per numero di nuovi contagi. Parliamo di 355 nuovi positivi, 179 dei quali hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 115 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 19 tramite screening sierologico; 2 attraverso i test per le categorie più a rischio; 2 con test pre-ricovero; per 38 casi è invece ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I comuni interessati: Bomporto 8, Campogalliano 8, Camposanto 2, Carpi 34, Castelfranco E. 10, Castelnuovo R. 3, Castelvetro 8, Cavezzo 5, Concordia 11, Fanano 4, Finale Emilia 14, Fiorano M. 9, Fiumalbo 4, Formigine 12, Guiglia 4, Maranello 10, Marano 8, Medolla 4, Mirandola 22, Modena 69, Montese 2, Nonantola 7, Novi 5, Pavullo 3, Pievepelago 1, Ravarino 3, San Cesario S/P 1, San Felice S/P 8, San Possidonio 1, San Prospero 12, Sassuolo 11, Savignano S/P 6, Serramazzoni 1, Soliera 3, Spilamberto 7, Vignola 20, Zocca 1, Fuori provincia 13

Si registra un decesso, inserito nel bollettino regionale, quello di un 76 enne di Bomporto.

Continuano a crrescere i ricoveri, che sono stati 9 nelle ultime ore, di cui uno direttamente in Terapia Intensiva.

Si aggiungono 57 nuovi guariti e i casi attivo riprendono a acrescere. Ad oggi i guariti complessivi sono 73.176 a fronte di 78.534 contagi.

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.215.146 dosi di vaccino, di cui 560.098 prime dosi, 523.520 seconde dosi e 131.528 dosi aggiuntive (addizionali e booster).