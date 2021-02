Contagio, 236 casi nel modenese. Salgono i casi attivi

In provincia di Modena, su 2.664 tamponi eseguiti, si contano oggi 236 nuovi positivi. 146 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi, 45 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 33 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, 3 sono stati diagnosticati attraverso test sierologici; per 9 casi è ancora in corso la ricerca

epidemiologica.

Questi i comuni coinvolti: Bomporto 3, Camposanto 2, Carpi 11, Castelfranco E. 17, Castelnuovo R. 3, Castelvetro 2, Finale Emilia 3, Fiorano M. 4, Fiumalbo 1, Formigine 8, Guiglia 3, Maranello 9, Marano 2, Medolla 2, Mirandola 2, Modena 92, Montefiorino 1, Nonantola 16, Novi 2, Palagano 2, Pavullo 1, Prignano 1, Polinago 1, Ravarino 2, Riolunato 1, San Cesario S/P 3, San Felice S/P 2, San Prospero 3, Sassuolo 9, Savignano S/P 5, Soliera 5, Spilamberto 5, Vignola 3. Fuori provincia 10.

Si registrano purtroppo 4 decessi inseriti nel bollettino regionale:una 90enne di modena, una 89enne di castelfranco Emilia, una 76enne e un 85enne di San Felice sul panaro. I decessi totali sono ad oggi 1.244.

Ieri si sono avuti 15 ricoveri, numero in netta crescita rispetto al recente passato. Dpo molte settimane torna a salire il numero dei ricoverati, che in provincia sono 243, 50 dei quali in Terapia Intensiva/subintensiva.

Frenano le guarigioni, con solo 176 nuovi guariti. I casi attivi salgono a 4.073.

Nella giornata di ieri – 12 febbraio - i vaccinati complessivi sono stati 813- Ad oggi sono state somministrate complessivamente 44002 dosi di vaccino, di cui 20182 seconde dosi.