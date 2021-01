Contagi, solo 79 casi nel modenese. 11 i decessi

Altra notevole fluttuazione verso il basso oggi in provincia di Modena per quanto riguarda i casi di positività al covid. Si contano infatti appena 79 nuovi infetti. Fra questi, 20 non presentano sintomi: 11 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 3 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, 1 attraverso screening sierologici e per 5 casi è in corso la ricerca.

Il numero decisamente inferiore alla media delle ultime settimane è frutto di un sensibile calo dei tamponi eeguiti.

Questi i comuni coinvolti nei contagi odierni: Bastiglia 1, Bomporto 2, Carpi 6, Castelfranco E. 4, Castelnuovo R. 2, Cavezzo 1, Concordia 1, Finale Emilia 1, Fiorano M. 1, Formigine 7, Maranello 6, Mirandola 2, Modena 14, Montecreto 1, Montefiorino 3, Palagano 1, Pavullo 2, Pievepelago 1, Polinago 1, San Cesario S/P 3, San Felice S/P, Sassuolo 10, Savignano S/P 1, Soliera 1, Spilamberto 1, Vignola 3. Fuori provincia 3

I decessi invece crescono: sono 11 delle ultime ore, per un totale di 1.048 morti accertati. Si tratta di un 85enne di Savignano, due donne di 88 anni di Sassuolo, una 88enne di San possidonio, una 84enne di Fiorano, un 79enne di Modena, un 87enne di San Felice, una 86enne di Castelvetro, un 71enne di Palagano, un 79enne e un 70enne di Carpi.

A fronte di pochi nuovi contagi, sono stati però 18 i pazienti ricoverati in ospedali, uno dei quali in Terapia Intensiva/subintensiva. Costante il totale delle persone ospedalizzate

Oggi le guarigioni "doppiano" i casi attivi, consentendo così un una - per quanto minima - riduzione dei casi attivi. I guariti odierni sono 198, per un totale di 26.956 guariti su 34.726 infetti. i Casi attivi sono circa 6.600.

Nella giornata di ieri – 12 gennaio - i vaccinati complessivi sono stati 1675. A oggi sono state somministrate complessivamente 14.088 dosi di vaccino.