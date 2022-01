Contagio, 2.361 casi nel modenese. Posti letto ospedalieri occupati al 28,8%

In provincia di Modena resta alto il numero di nuovi casi d covid: oggi se ne contano 2.361. Fra questi 531 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi: una percentuale in linea con quella dell'ultima settimana. Gli asintomatici sono quindi 1830. A ieri i modenesi in isolamento era di 35.669, quasi uno su venti.

Questi i comuni interessati dai contafgi refertati oggi: Bastiglia 6, Bomporto 30, Campogalliano 18, Camposanto 7, Carpi 193, Castelfranco E. 63, Castelnuovo R. 50, Castelvetro 48, Cavezzo 17, Concordia 14, Fanano 28, Finale Emilia 26, Fiorano M. 77, Fiumalbo 4, Formigine 140, Frassinoro 3, Guiglia 12, Lama Mocogno 17, Maranello 83, Marano 16, Medolla 15, Mirandola 70, Modena 537, Montecreto 2, Montefiorino 3, Montese 6, Nonantola 39, Novi 23, Pavullo 45, Pievepelago 16, Prignano 5, Polinago 8, Ravarino 14, Riolunato 5, San Cesario S/P 16, San Felice S/P 17, San Possidonio 11, San Prospero 22, Sassuolo 190, Savignano S/P 32, Serramazzoni 24, Sestola 5, Soliera 49, Spilamberto 62, Vignola 123, Zocca 8. Fuori provincia 162.

Sono stati registrati due decessi, inseriti nel bollettino regionale: una 93enne di Mirandola e una 67enne di Modena. Nel complesso, da inizio pandemia, sono stati 1.903 i decessi sul nostro territorio. Negli ultimi 30 giorni l'età media dei deceduti è stata di 79 anni, quasi tutti anziani polipatologici. Ricordiamo che il totale dei deceduti tiene conto di persone covid-positive, non di quelle per le quali in covid è stata la prima causa di morte.

Nelle ultime 24 ore sono state ricoverate altre 26 persone. Attualmente risultano ricoverati 277 pazienti in provincia, ma 65 di questi sono stati ospedalizzati per varie cause e scoperti positive al tampone di ingresso. Sono 18 i posti occupati in Terapia Intensiva, 19 quelli di sub-itensiva. Ad oggi riuslta quindi occupato il 28,8% dei posti letto massimi disponibili in reparto covid e l'11,3% delle Terapie Intensive.

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.421.577 dosi di vaccino, di cui 583.357 prime dosi, 541.531 seconde dosi e 296.689 dosi aggiuntive (addizionali e booster).