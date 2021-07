Contagio, 10 casi nel modenese emersi oggi

In provincia di Modena oggi si contano 10 nuovi positivi: 6 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi, mentre 4 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti.

I comuni interessati: Bastiglia 1, Concordia 1, Maranello 2, Modena 3, Sassuolo 2, Spilamberto 1

Nessun decesso e nessun ricovero neppure nelle ultime 24 ore. Si aggiungono 12 nuovi guariti Ad oggi i guariti complessivi sono 63.833. I casi attivi sono stabili da ormai una settimana intotno a quota 300.

A ieri sono state somministrate complessivamente 646.959 dosi di vaccino, di cui 386.679 prime dosi e 260.280 seconde dosi.