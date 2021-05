Contagio, a Modena risalgono a 119 i casi giornalieri

In provincia di Modena, su 119 nuovi positivi, 88 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 22 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 4 sono risultati positivi agli screening sulle

categorie più a rischio, 1 è risultato positivo al test pre-ricovero; per 4 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

Oggi si registrano purtroppo 4 decessi inseriti nel bollettino regionale: un 73enne e un 82enne di Carpi, un 86enne di Sassuolo e una 91enne di Modena. I decessi totali sono 1.756.

Sono state 5 le persone ricoverate per covid nelle ultime 24 ore. Nel complesso sono ancora ricoverati negli ospedali della provincia 160 pazienti, 40 dei quali in Terapia Intensiva o subintensiva.

Si aggiungono poi 172 nuovi guariti, co i casi attivi che scendono sotto quota 3.163.

A ieri sono state somministrate complessivamente 318.540 dosi di vaccino, di cui 210.349 prime dosi e 108.191 seconde dosi.