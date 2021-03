Contagio, 509 casi nel modenese. Ancora in crescita i ricoverati

Oggi in provincia di Modena il numero delle persone covid-positive sale di 509 casi. I tamponi eseguiti ieri sono stati 3.842: la percentuale di positivi è quindi in linea con la media del periodo.

I sintomatici sono 363, gli asintomatici 146. Fra questi ultimi 67 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 19 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio; 5 sono stati diagnosticati attraverso test sierologico; 2 sono risultati positivi al test pre-ricovero; per 26 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

La distribuzione sul territorio: Bastiglia 6, Bomporto 5, Campogalliano 2, Camposanto 1, Carpi 10, Castelfranco E. 28, Castelnuovo R. 13, Castelvetro 9, Cavezzo 2, Concordia 3, Finale Emilia 30, Fiorano M. 14, Fiumalbo 2, Formigine 24, Guiglia 1, Maranello 21, Marano 2, Medolla 9, Mirandola 14, Modena 118, Montese 15, Nonantola 15, Novi 2, Palagano 6, Pavullo 6, Polinago 1, Ravarino 3, Riolunato 2, San Cesario S/P 9, San Felice S/P 7, San Possidonio 2, San Prospero 3, Sassuolo 44, Savignano S/P 2, Serramazzoni 5, Sestola 1, Soliera 1, Spilamberto 15, Vignola 31, Zocca 5. Fuori provincia 20.

Si registrano purtroppo 9 decessi, in liea con l eultime due giornate, dove si è verificato un aumento. Nel dettaglio: una 101enne di Marano, una 92enne e una 91enne di Casteluovo Rangone, una 97enne e una 90enne di Modena, un 88enne di Maranello, una 85enne di Castelfranco Emilia, un 79enne di Nonantola e un 76enne di Carpi. Le vittime totali salgono a 1.472.

Nelle ultime 24 ore i ricoveri ospedalieri sono stati 18. Al momento risultano nelle strutture ospedaliere di tutta la provincia 536 pazienti ricoverati, 93 dei quali in Terapia Intensiva o subintensiva.

In ripresa le guarigioni, con 296 nuovi guariti. I casi attivi tuttavia continuano a crescere e toccano quota 8.896.

Alla data di ieri sono state somministrate complessivamente 91.728 dosi di vaccino, di cui 64.214 prime dosi e 27.514 seconde dosi.