Contagio. Oggi 14 casi nel modenese, metà sono asintomatici

In provincia di Modena si contano oggi 14 nuovi positivi al covid. La metà di loro ha eseguito il tampone per presenza di sintomi; 2 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 3 sono risultati positivi al test per le categorie più a rischio, per 2 casi è ancora in corso l'indagine epidemiologica.

I comuni interessati: Carpi 3, Castelfranco E. 3, Maranello 1, Modena 5, Sassuolo 1. Fuori provincia 1.

Anche oggi si registra un solo ricovero. Una trentina i pazienti attualmente odpedalizzati.

Si aggiungono 57 nuovi guariti e i casi attivi scendono sotto quota 800. Ad oggi i guariti complessivi sono 69.708

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.050.749 dosi di vaccino, di cui 542.461 prime dosi, 506.943 seconde dosi e 1.345 dosi aggiuntive (addizionali e booster).