Contagi ancora in calo, 72 positivi oggi a Modena. Meno di 5.000 i casi attivi

Poch contagi oggi nel modenese, solo 72, a fronte di 1.637 tamponi eseguiti. I numeri assoluti scendono, ma la percentuale resta abbastanza nella media, superiore per altro a quella regionale come quasi sempre accaduto per il nostro territorio. Fra i nuovi casi 23 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 33 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 5 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio; 3 sono stati diagnosticati attraverso test pre-ricovero; per 8 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

Meno del solito i comuni interessati: Carpi 3, Castelfranco E. 2, Castelnuovo R. 1, Finale Emilia 2, Fiorano M. 5, Formigine 8, Guiglia 1, Maranello 6, Mirandola 1, Modena 12, Nonantola 2, Palagano 1, Pavullo 1, Prignano 1, Ravarino 1, San Felice S/P 1, San Prospero 1, Sassuolo 15, Savignano S/P 1, Serramazzoni 1, Soliera 1, Vignola 3. Fuori provincia 2.

Si registrano purtroppo 4 decessi inseriti nel bollettino regionale: un 71enne di Savignano, un 73enne di Ravarino, una 56enne di San Felice sul Panaro e una 87enne di Modena. Le vittime sono in totale 1.666 dal 2020 ad oggi.

Risalgono i ricoveri, 12 nelle ultime 24 ore. Scende però il totale degli ospedalizzati, che sono 409, 78 dei quali in Terapia Intensiva o subintensiva.

Si aggiungono poi 325 nuovi guariti, che riportano i casi attivi sotto quota 5mila.

A ieri sono state somministrate complessivamente 189.267 dosi di vaccino, di cui 131.410 prime dosi e 57.857 seconde dosi.