Contagio, la circolazione del virus resta alta nel modenese

Anche oggi in provincia di Modena si contano 836 nuovi positivi, 240 dei hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi. Fr i restanti casi uno è stato individuato tramite contact-tracing; 2 tramite test pre-ricovero; per 593 casi è invece ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I contagi per comune: Bastiglia 6, Bomporto 20, Campogalliano 8, Camposanto 3, Carpi 74, Castelfranco E. 40, Castelnuovo R. 13, Castelvetro 8, Cavezzo 5, Concordia 11, Finale Emilia 15, Fiorano M. 15, Fiumalbo 2, Formigine 50, Frassinoro 3, Guiglia 7, Lama Mocogno 6, Maranello 25, Marano 5, Medolla 12, Mirandola 25, Modena 211, Montecreto 1, Montese 1, Nonantola 12, Novi 12, Palagano 5, Pavullo 26, Pievepelago 1, Polinago 7, Prignano 10, Ravarino 5, San Cesario S/P 10, San Felice S/P 16, San Possidonio 4, San Prospero 9, Sassuolo 36, Savignano S/P 2, Serramazzoni 5, Soliera 27, Spilamberto 8, Vignola 22, Zocca 4. Fuori provincia 49.

E' stato registrato un decesso, quello di un uomo di 79 anni residente a Campogalliano. Da inizio pandemia i decessi sono stati 2.088.

Resta abbastanza alto il numero deri ricoveri giornalieri, 13 nelle ultime ore. A ieri erano 121 le persone ospedalizzate, di cui soltanto 3 in Terapia Intensiva. Ricordiamo che questi numeri si riferiscono al totale dei degenti positivi: solo la metà è stata ricoverata per conseguenze del covid.

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.648.079 dosi di vaccino, di cui 598.006 prime dosi, 567.762 seconde dosi, 479.998 dosi aggiuntive (addizionali e booster) e 2.313 quarte dosi. il ciclo vaccinale è stato completato dall'85% della popolazione (maggiore di 5 anni).