Contagi, 330 a Modena. Salgono di nuovo i casi attivi

Sono 330 i nuovi positivi al covid individuati nelle ultime 24 ore in provincia di Modena, un dato in linea con i precedenti, tenuto conto anche dalla giornata festiva di ieri dove il volume dei tamponi è solitamente ridotto. Più della metà (188) dei nuovi positivi presenta sintomi, mentre 142 sono asintomatici: fra loro 48 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 20 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, 4 sono stati diagnosticati attraverso test sierologici, 1 è risultato positivo al test pre-ricovero, per 69 casi è in corso la ricerca epidemiologica.

I comuni coinvolti: Bastiglia 1, Bomporto 2, Campogalliano 2, Carpi 32, Castelfranco E. 14, Castelnuovo R. 5, Cavezzo 1, Concordia 2, Finale Emilia 5, Fiorano M. 10, Formigine 17, Guiglia 1, Maranello 6, Mirandola 10, Modena 120, Montecreto 1, Nonantola 3, Novi 2, Pavullo 5, Pievepelago 2, Ravarino 2, Riolunato 2, San Cesario S/P 2, San Felice S/P 5, San Possidonio 3, Sassuolo 27, Serramazzoni 6, Sestola 1, Soliera 15, Spilamberto 1, Vignola 7. Fuori provincia 18.

I ricoveri nell'utima giornata sono stati 14, due dei quali in Terapia intensiva o subintensiva. Un dato in linea con i giorni scorsi, che alleggerisce ulteriormente il peso sugli ospedali modenesi.

Salgono invece i casi attivi, che in virtù dei "soli" 158 guariti di oggi tornano a superarequota 7.000.

Sale anche, costantemente, la conta dei decessi, Sono ancora 7 le persone decedute e inserite nel bollettino odierno, per un totale di 904 morti da marzo ad oggi. Si tratta di un 82enne di Mirandola, un 80enne di Fiorano, un 65enne di prignano, una 61enne di Carpi, un 89enne, un 72enne, una 89enne e una 93enne di Modena.