Covid, in provincia 229 novi positivi. 4 i decessi

Anche oggi si confermano i numeri emersi nel corso dell'ultima settimana, che ha fatto emergere una sorta di "pausa" nell'attenuazione della pademia sul nostro territorio. In provincia di Modena si contano oggi 229 nuovi positivi.

Fra i nuovi casi 168 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi, 33 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 18 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, 3 sono stati diagnosticati attraverso test sierologici, per 7 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

Questa la diffusione sul territorio: Bomporto 1, Campogalliano 3, Carpi 20, Castelfranco E. 7, Castelnuovo R. 1, Castelvetro 5, Cavezzo 1, Fanano 2, Finale Emilia 4, Fiorano M. 4, Formigine 3, Guiglia 3, Maranello 1, Marano 11, Medolla 1, Mirandola 7, Modena 69, Montecreto 2, Nonantola 15, Novi 2, Pavullo 2, Ravarino 9, Sassuolo 7, Savignano S/P 9, Serramazzoni 4, Soliera 12, Spilamberto 5, Vignola 12. Fuori provincia 7.

Sono 4 i decessi emersi in queste ultime ore e inseriti nel bollettino regionale: quello di una81enne di Modena, di un 76enne di Palagano, di un 74enne di Ravarino e di un 40enne di Marano sul Panaro. Le vittime accertate sono 1.248.

I Ricoveri sono stati 8 nelle ultime ore, uno dei quali in Terapia Intensiva/subintensiva.

Si aggiungono 180 nuovi guariti, meno rispetto ai nuovi contagi. I casi attivi salgono quindi a 4.122. Ad oggi si sono lasciate alle spalle l'infezione 35.825 modenesi, a fronte di 41.285 contagiati.

Nella giornata di ieri – 13 febbraio - i vaccinati complessivi sono stati 143. Ad oggi sono state somministrate complessivamente 44.145 dosi di vaccino, di cui 20.288 seconde dosi.