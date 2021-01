Contagio, oggi 311 casi in provincia. Ancora 9 decessi

Dopo i 79 casi di ieri, risalgono a 311i nuovi positivi al covid oggi in provincia di Modena. I sintomatici sono 206, mentre 105 persone non hanno sintomi: fra questi ultimi 81 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 8 sono risultati positivi agli screening sulle

categorie più a rischio, 8 attraverso screening sierologici, per 8 casi è in corso la ricerca epidemiologica. I tamponi eseguiti sono di nuovo saliti fino a 2.838, ponendo così al 10% la percentuale dei positivi.

I comuni interessati: Bomporto 1, Campogalliano 4, Camposanto 1, Carpi 26, Castelfranco E. 13, Castelnuovo R. 3, Cavezzo 3, Concordia 1, Fanano 2, Finale Emilia 9, Fiorano M. 2, Formigine 21, Guiglia 2, Lama Mocogno 1, Maranello 8, Marano 3, Medolla 2, Mirandola 9, Modena 112, Montefiorino 2, Montese 1, Nonantola 7, Novi 8, Pavullo 11, Prignano 1, Ravarino 6, San Cesario S/P 2, San Felice S/P 1, San Possidonio 1, San Prospero 6, Sassuolo 12, Savignano S/P 2, Soliera 4, Spilamberto 5, Vignola 17. Fuori provincia 2.

I ricoveri ieri sono stati 15, nessuno in Terapia Intensiva. Il totale dei posti letto occupati negli ospedali modenesi è di 416, 74 dei quali in Terapia Intensiva/subintensiva.

Si aggiungono poi 104 nuovi guariti, per un totale di 27.060. I casi attivi sono ad oggi 6.805.

Nella giornata di ieri – 13 gennaio - i vaccinati complessivi sono stati 1359. Ad oggi sono state somministrate complessivamente 15447 dosi di vaccino.

Si registrano purtroppo 9 decessi inseriti nel bollettino regionale, alcuni risalenti ai giorni scorsi. Si tratta di un 91enne di Formigine, un 82enne di Frassinoro, un 75enne di Lama Mocogno, un 66enne di Cavezzo, una 98enne di Carpi, una 51enne di Sassuolo, e tre anziane residenti nel capoluogo, una 91enne e due 92enni. Il totale dei decessi è di 1.057 persone, da marzo scorso ad oggi.