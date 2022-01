Oggi 2.289 positivi al covid a Modena, i ricoveri sono stati 33

In provincia di Modena oggi sono 2.689 i nuovi positivi al civid, in leggero aumento rispetto ai giorni precedenti. I sintomatici sono 381, gli asintomatici 2308. La forbice si ampia ancor a afavore di uno scenario in cui solo una minima parte dei contagiati presenta sintomi, per altro mediamente lievi.

I nuovi casi per comune di residenza: Bomporto 51, Campogalliano 23, Camposanto 5, Carpi 190, Castelfranco E. 130, Castelnuovo R. 79, Castelvetro 58, Cavezzo 13, Concordia 15, Fanano 9, Finale Emilia 23, Fiorano M. 82, Fiumalbo 5, Formigine 178, Frassinoro 2, Guiglia 17, Lama Mocogno 5, Maranello 86, Marano 41, Medolla 15, Mirandola 49, Modena 647, Montecreto 5, Montefiorino 7, Montese 15, Nonantola 66, Novi 18, Palagano 3, Pavullo 53, Pievepelago 8, , Polinago 6, Prignano 9, Ravarino 15, Riolunato 1, San Cesario S/P 14, San Felice S/P 16, San Possidonio 4, San Prospero 13, Sassuolo 223, Savignano S/P 49, Serramazzoni 18, Sestola 4, Soliera 41, Spilamberto 90, Vignola 139, Zocca 6, Fuori provincia 122

Si registrano purtroppo 3 decessi inseriti nel bollettino regionale, per un totale di 1.906 decessi sul nostro territorio. Si tratta di tre donne: una 68enne di Fiorano, una 91enne di Mirandola e una 93enne di Fiumalbo.

Salgono a 33 i ricoveri giornalieri, due dei quali rappresentano accessi diretti alla Terapia Intensiva. Il totale dei ricoverati è prossimoa quota 300.

Sono state somministrate complessivamente 1.431.411 dosi di vaccino, di cui 584.524 prime dosi e 542.207 seconde dosi e 304.680 dosi aggiuntive (addizionali e booster)