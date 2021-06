Contagio, 16 positivi oggi a Modena. Un decesso a Pavullo

In provincia di Modena, su 16 nuovi positivi emersi oggi, 10 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 6 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti.

Cinque i comuni coinvolti: Carpi 1, Cavezzo 1, Medolla 1, Modena 11, Vignola 2.

Si registra un decesso, unico in regione. quello di un 69enne di Pavullo nel Frignano. In totale le vittime salgono a 1.780. Nessun nuovo ricovero

Uomo, 1952, Pavullo

Pochi anche i guariti: 26 in più di ieri. Ad oggi i guariti complessivi sono 63193.

A ieri sono state somministrate complessivamente 476.003 dosi di vaccino, di cui 321.080 prime dosi e 154.923 seconde dosi.