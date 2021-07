Contagio, 15 casi nel modenese. Due nuovi ricoveri

In provincia di Modena oggi sono 15 i nuovi positivi: 12 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 2 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 1 tramite test per le categorie più a rischio.

I comuni coinvolti sono: Bastiglia 1, Bomporto 1, Carpi 1, Modena 5, Nonantola 1, Sassuolo 3, Savignano S/P 1. Fuori provincia 2.

Non si sono registrati decessi, ma sno ripresi i ricoveri ospedalieri: due nelle ultime 24 ore.

Si aggiungono 15 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 63848.

A ieri sono state somministrate complessivamente 654.116 dosi di vaccino, di cui 388.688 prime dosi e 265.428 seconde dosi.