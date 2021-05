Contagi, 106 casi e una vittima nel modenese

In provincia di Modena, su 106 nuovi positivi odierni, 79 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 20 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 2 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio; per 5 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I comuni interessati: Bomporto 3, Carpi 9, Castelfranco E. 7, Castelnuovo R. 1, Cavezzo 3, Concordia 5, Finale Emilia 1, Fiorano M. 3, Formigine 4, Guiglia 3, Medolla 1, Mirandola 2, Modena 34, Nonantola 3, Novi 3, Pavullo 3, Prignano 1, Ravarino 1, San Felice S/P 2, San Possidonio 1, San Prospero 1, Sassuolo 10, Serramazzoni 1, Spilamberto 2, Vignola 1. Fuori provincia 1.

Abbiamo registrato 1 decesso inserito nel bollettino regionale, quello di un modenese di 67 anni. Le vittime salgono a 1.757. I ricoveri nelle ultime ore sono stati 9.

Si aggiungono 192 nuovi guariti: ad oggi i guariti complessivi sono 59615.

A ieri sono state somministrate complessivamente 322250 dosi di vaccino, di cui 213579 pri-

me dosi e 108671 seconde dosi.