Contagi, trend stabile nel modenese. Tra ieri e oggi altri 26 ricoveri in ospedale

Oggi numeri costanti, rispetto al trend degli ultimi giorni, in provincia di Modena. A fronte di 3.645 tamponi effettuati ieri, oggi sono emersi 450 nuovi positivi. Di questi 281 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 114 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 34 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio; 1 è risultato positivo al test pre-ricovero; per 20 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I comuni interessati: Bastiglia 1, Bomporto 1, Campogalliano 9, arpi 51, Castelfranco E. 3, Castelnuovo R. 2, Castelvetro 4, Cavezzo 4, Concordia 1, Finale Emilia 10, Fiorano M. 15, Fiumalbo 1, Formigine 37, Frassinoro 6, Lama Mocogno 3, Maranello 22, Marano 3, Medolla 3, Mirandola 8, Modena 113, Montefiorino 1, Montese 2, Nonantola 3, Novi 9, Palagano 1, Pavullo 13, Prignano 2, Ravarino 1, San Cesario S/P, San Felice S/P 2, San Possidonio 2, San Prospero 3, Sassuolo 55, Savignano S/P 7, Serramazzoni 9, Sestola 2, Soliera 15, Spilamberto 6, Vignola 8, Zocca 1. Fuori provincia 11.

Continua a mantenersi fisso anche il numero di decessi giornalieri: 8 quelli inseriti nel bollettino regionale. In dettaglio si tratta di un 88enne e un 84enne di Mirandola, un 79enne di Carpi, un 94enne di Zocca, un 83enne di Sassuolo, una 76enne di San Felice, una 92enne di Castelnuovo Rangone e una 83enne di Finale Emilia. Il totale dei decessi in provincia sale a 1.480.

Ancora alto il numero dei ricoveri, che ieri sono stati ben 26, due dei quali in Terapia Intensiva/subintensiva. Un ulteriore aggravio per le strutture ospedaliere, che ad oggi ospitano 546 pazienti ricoverati, 103 dei quali in condizioni più gravi o critiche.

Dopo diversi giorni salgono in modo importante anche le guarigioni, che oggi sono 484. I casi attivi scendono quindi di una trentina e sono pari a 8.853

Alla data di ieri sono state somministrate complessivamente 93.410 dosi di vaccino, di cui 65.481 prime dosi e 27.929 seconde dosi.