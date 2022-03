Contagio, oggi 341 casi nel modenese

In provincia di Modena sono stati refertati oggi 341 nuovi positivi, dato in leggero aumento rispetto alla media delle ultime giornate. Sono 118 coloro i quali hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 2 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 1 con test per categoria più a rischio; 1 con test pre-ricovero; per 219 casi è invece ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I comuni di residenza dei casi odierni: Bastiglia 2, Bomporto 3, Campogalliano 3, Camposanto 2, Carpi 27, Castelfranco E. 15, Castelnuovo R. 9, Castelvetro 3, Cavezzo 11, Concordia 4, Finale Emilia 5, Fiorano M. 12, Formigine 18, Guiglia 3, Maranello 9, Marano 1, Medolla 2, Mirandola 11, Modena 90, Montefiorino 1, Montese 3, Nonantola 19, Novi 1, Palagano 2, Pavullo 10, Ravarino 2, San Cesario S/P 4, San Felice S/P 1, San Possidonio 2, San Prospero 2, Sassuolo 10, Savignano S/P 5, Serramazzoni 6, Sestola 4, Soliera 2, Spilamberto 11, Vignola 10, Zocca 3, fuori provincia 13

Un solo decesso inserito nel bolelttino regionale: una donna di 88 anni di Castelfranco Emilia. Sono 8 i ricoveri ospedalieri delle ultime 24 ore.

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.634.821 dosi di vaccino, di cui 596.837 prime dosi, 565.697 seconde dosi e 472.287 dosi aggiuntive (addizionali e booster).