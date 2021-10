Contagio, oggi 23 positivi e 4 ricoveri nel modenese

Oggi in provincia di Modena son emersi 23 nuovi positivi al covid. 21 di loro hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 1 è stato individuato in quanto contatto di casi già noti; 1 è stato individuato con il test per categoria.

I comuni interessati sono: Carpi 7, Castelfranco E. 1, Fiorano M. 1, Formigine 1, Mirandola 1, Modena 9, Nonantola 1, Pavullo 1, Sassuolo 1.

Nelle ultime 24 ore sono state ricoverate 4 persone. I ricoveri totali restano una trentina, di cui due in Terapia Intensiva. Non si registrano decessi, fermi a quota 1.828 sul nostro territorio.

Si aggiungono 30 nuovi guariti. I casi in isolamento domiciliare sono circa 550.

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.052.585 dosi di vaccino, di cui 543.280 prime dosi, 507.721 seconde dosi e 1.584 dosi aggiuntive (addizionali e booster).