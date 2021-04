Contagio, 184 casi a Modena. Ricoverati sotto quota 400

In provincia di Modena salgono di nuovo i casi, pur rimandeno in leina con la media dela settimana. Si contano infatti 184 nuovi positivi, a fronte di 2.618 tamponi eseguiti. Fra i nuovi casi 111 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 60 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 5 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio; per 8 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

La distribuzioen territoriale dei contagi: Bomporto 1, Campogalliano 2, Carpi 6, Castelfranco E. 12, Castelnuovo R. 1, Castelvetro 6, Cavezzo 4, Concordia 1, Fanano 1, Finale Emilia 7, Fiorano M. 4, Formigine 6, Frassinoro 2, Maranello 1, Medolla 1, Mirandola 5, Modena 59, Nonantola 2, Novi 2, Pavullo 4, Pievepelago 1, Prignano 1, San Cesario S/P 1, San Felice S/P 7, San Possidonio 2, San Prospero 1, Sassuolo 20, Savignano S/P 1, Serramazzoni 2, Soliera 3, Spilamberto 7, Vignola 8, Fuori provincia 3.

Si registrano purtroppo 2 decessi inseriti nel bollettino regionale: una 83enne di Ssssuolo e un 82enne di Cavezzo. Il totale dei decessi sale a 1.668.

Nelle ultime 24 ore sono state ricoverate 6 persone. Il totale dei posti letto occupati negli ospedali della provincia scende a 384, 78 dei quali in condizioni più gravi.

Si aggiungono 309 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 53.547, mentre i contagi totali da inizio pandemia sono 60.573. I casi attivi scendono a 4.831

A ieri sono state somministrate complessivamente 195.882 dosi di vaccino, di cui 135.770 prime dosi e 60.112 seconde dosi.