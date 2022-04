Contagio ancora alto a Modena, sempre sopra quota 800 al giorno

Sul nostro territorio si mantiene alta la quota giornaliera di nuovi positivi al covid: oggi sono 802. Fra questi 157 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 2 attraverso i test per categoria; per 643 casi è invece ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I casi odienri per comune di residnza: Bastiglia 9, Bomporto 6, Campogalliano 9, Camposanto 3, Carpi 95, Castelfranco E. 42, Castelnuovo R. 18, Castelvetro 8, Cavezzo 4, Concordia 10, Finale Emilia 11, Fiorano M. 18, Fiumalbo 1, Formigine 41, Frassinoro 4, Guiglia 2, Lama Mocogno 2, Maranello 18, Marano 11, Medolla 2, Mirandola 20, Modena 196, Montefiorino 1, Montese 1, Nonantola 20, Novi 11, Palagano 7, Pavullo 14, Pievepelago 4, Polinago 2, Prignano 17, Ravarino 6, San Cesario S/P 7, San Felice S/P 13, San Possidonio 4, San Prospero 7, Sassuolo 33, Savignano S/P 7, Serramazzoni 4, Soliera 22, Spilamberto 12, Vignola 31, Zocca 5. Fuori provincia 44.

Non si sono registrati decessi, mentre i ricoveri ospedalieri sono stati 9, in calo rispetto agli ultimi giorni.

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.648.728 dosi di vaccino, di cui 598.022 prime dosi, 567.812 seconde dosi e 480.422 dosi aggiuntive (addizionali e booster).