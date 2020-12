Contagi, 273 oggi a Modena. Tornano a calare i casi attivi

Il report di oggi sul covid in provincia di Modena parte dalla pagina più negativa, quella dei decessi. Altre 9 persone sono decedute nelle ultime ore, facendo così salire il totale a 913. Si tratta di un 66enne di Campogalliano, un 82enne di Vignola, un 92ennem un 86enne e un 94enne di Modena, una 91enne di Bomporto, una 82enne di Montese, un 92enne di Serramazzoni e una 82enne di Marano.

Sul fronte dei contagi i numeri restano abbastanza contenuti. Nelle ultime ore si sono registrati 237 nuovi positivi: 151 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi, mentre 86 sono asintomatici. Fra questi ultimi 25 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 12 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, 3 sono stati diagnosticati attraverso test sierologici, per 46 casi è in corso la ricerca epidemiologica.

Questa la suddivisione fra i comuni: Bastiglia 3, Bomporto 1, Campogalliano 1, Carpi 27, Castelfranco E. 14 Castelnuovo R. 7, Castelvetro 1, Cavezzo 4, Concordia 2, Finale Emilia 7, Fiorano M. 2, Formigine 7, Guiglia 1, Lama Mocogno 1, Maranello 4, Marano 4, Medolla 2, Mirandola 9, Modena 74, Nonantola 7, Novi 1, Pavullo 9, Prignano 1, Ravarino 4, San Cesario S/P 3, San Felice S/P 3, Sassuolo 5, Serramazzoni 2, Soliera 12, Spilamberto 2, Vignola 12. Fuori provincia 5.

I ricoveri nelle ultime ore sono stati 10, di cui solo uno in Terapia Intensiva/subintensiva. Poco più di 400 il totale dei ricoverati in provincia, in costante calo.

Calano anche i casi attivi, che tornano verso quota 7.000, in virtù dei 358 nuovi guariti.