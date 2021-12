Contagio, giornata di tregua: nessun ricovero e calo dei casi attivi

Come ogni mercoledì, anche oggi si assiste ad un calo verticale dei contagi giornalieri, in virtà delle refertazioni dei tamponi eseguiti nella giornata di domenica, che sono sempre in quantità decisamente inferiore alla media. Nel modenese quindi si aggiungono oggi solo 39 nuovi positivi al covid, 9 dei quali hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 7 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; per 23 casi è invece ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I comuni coinvolti: Castelnuovo R. 1, Castelvetro 1, Fanano 1, Fiorano M. 2, Formigine 6, Maranello 2, Mirandola 2, Modena 11, Sassuolo 2, Serramazzoni 1, Vignola 5. Fuori provincia 5.

Purtroppo è registrato un decesso nel bollettino regionale, quello di un 83enne residente a Vignola. Non si registrano invece ricoveri ospedalieri.

Si aggiungono poi 284 nuovi guariti, cifra che permette momentaneamente di abbassare i casi attivi, che sono circa 3.200. Ad oggi i guariti complessivi sono 73.606.

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.238.802 dosi di vaccino, di cui 560.747 prime dosi, 532.938 seconde dosi e 145.117 dosi aggiuntive (addizionali e booster).