Contagio, 506 nuovi positivi. Le classi in quarantena scendono a 32

In provincia di Modena sono 506 nuovi positivi al coronacirus refertati nelle ultime ore, in ulteriore calo rispetto lle giornate precedenti. I sintomatici sono 55, gli asintomatici sono 451.

I casi odierni per comune di residenza: Bastiglia 2, Bomporto 4, Campogalliano 12, Camposanto 2, Carpi 62, Castelfranco E. 13, Castelnuovo R. 3, Castelvetro 8, Cavezzo 2, Concordia 10, Fanano 1, Finale Emilia 11, Fiorano M. 8, Formigine 21, Guiglia 2, Lama Mocogno 1, Maranello 13, Marano 4, Medolla 6, Mirandola 24, Modena 141, Montefiorino 1, Nonantola 5, Novi 9, Palagano 1, Pavullo 9, Prignano 6, Ravarino 5, Riolunato 3, San Cesario S/P 5, San Felice S/P 6, San Prospero 8, Sassuolo 27, Savignano S/P 10, Serramazzoni 9, Soliera 7, Spilamberto 7, Vignola 9, Zocca 5, Fuori provincia 24

Si registrano purtroppo tre decessi inseriti nel bollettino regionale; un 76enne di Concordia (il farmacista Renzo Belli), un 74enne di Saviganano e un 73enne di Modena.

I ricoveri nelle ultime ore sono stati 16. A ieri risultavano ricoverate 349 persone in provincia.

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.608.099 dosi, di cui 594.437 prime dosi e 560.699 seconde dosi e 452.963 dosi aggiuntive (addizionali e booster).

Contagio a scuola

Dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 sono stati effettuati 29.219 tamponi molecolari su studenti e personale scolastico. Di questi, 4.374 sono risultati positivi. Si tratta di 4.033 studenti e 341 operatori scolastici.

Dal 7 al 14 febbraio, le classi in cui i tamponi hanno rilevato la presenza di più di un caso sono 167. Sono 32 le classi in quarantena, di cui 5 nella scuola dell’infanzia, 5 nella scuola primaria, 14 nella scuola secondaria di primo grado, 8 nella scuola secondaria di secondo grado. Le persone attualmente in quarantena sono 323, tutte studenti (pari allo 0,27% della popolazione modenese in età scolare)