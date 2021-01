Crescono i contagi nel modenese, oggi 421 positivi. 10 i decessi

Salgono ancora i contagi nel modenese, con 421 nuovi positivi. I sintomatici sono 267, mentre 154 persone non hanno sintomi: fra questi ultimi 63 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 7 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, 12 attraverso screening sierologici, 2 sono emersi da test pre-ricovero e per 70 casi è in corso la ricerca epidemiologica.

I comuni interessati: Bastiglia 3, Bomporto 9, Campogalliano 1, Camposanto 2, Carpi 34, Castelfranco E. 22, Castelnuovo R. 7, Castelvetro 3, Cavezzo 10, Concordia 4, Fanano 1, Finale Emilia 7, Fiorano M. 6, Fiumalbo 3, Formigine 28, Frassinoro 2, Guiglia 2, Lama Mocogno 1, Maranello 9, Medolla 5, Mirandola 6, Modena 116, Montecreto 1, Montefiorino 4, Montese 5, Nonantola 15, Novi 11, Pavullo 4, Pievepelago 8, Prignano 3, Ravarino 5, Riolunato 1, San Cesario S/P 5, San Felice S/P 9, San Possidonio 5, San Prospero 2, Sassuolo 11, Savignano S/P 2, Serramazzoni 1, Sestola 1, Soliera 11, Spilamberto 6, Vignola 18, Zocca 1. Fuori provincia 10.

I ricoveri ieri sono stati 13, di cui 3 in Terapia Intensiva.

Si aggiungono poi 84 nuovi guariti, per un totale di 27.142.

Nella giornata di ieri – 14 gennaio - i vaccinati complessivi sono stati 1282. Ad oggi sono state somministrate complessivamente 16729 dosi di vaccino.

Si registrano purtroppo 10 decessi inseriti nel bollettino regionale, alcuni risalenti ai giorni scorsi. Si tratta di un 63 enne e una 83enne di Castelfranco Emilia, di una 91enne di Vignola, di un 92enne di Cavezzo, di un 85enne di San Cesario, e di cinque anziani del capoluogo: due uomini, di 79 e 96 anni; e tre donne, di 91, 89 e 71 anni. Il totale dei decessi è di 1.067 persone, da marzo scorso ad oggi.



