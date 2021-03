Covid, in provincia di Modena 574 nuovi positivi e 31 ricoveri. Oltre 9.000 casi attivi

Ieri, nonostante la giornata domenicale, sono stati eseguiti molti tamponi in provincia di Modena: 4.199. Da questo deriva il dato in ulteriore rialzo rispetto ai ieri dei nuovi positivi, che sono stati 574. Sono 404 le persone che hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; fra gli asintomatici 105 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 26 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio; per 40 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I comuni interessati: Bastiglia 1, Bomporto 9, Campogalliano 6, Camposanto 1, Carpi 53, Castelfranco E. 32, Castelnuovo R. 18, Castelvetro 15, Cavezzo 1, Concordia 2, Finale Emilia 8, Fiorano M. 14, Formigine 25, Frassinoro 2, Guiglia 6, Lama Mocogno 2, Maranello 28, Marano 12, Medolla 2, Mirandola 8, Modena 125, Montese 15, Nonantola 7, Novi 7, Pavullo 4, Prignano 2, Ravarino 2, Riolunato 3, San Cesario S/P 4, San Felice S/P 3, San Prospero 2, Sassuolo 55, Savignano S/P 14, Serramazzoni 1, Soliera 7, Spilamberto 23, Vignola 43, Zocca 4. Fuori provincia 9.

Costante da alcuni giorni il numero dei decessi giornalieri, che oggi sono ancora 8. Si tratta di una 92enne di Formigine, una 83enne di Mirandola, un 85enne di Carpi, un 59enne di Novi e quattro uomini residenti nel capoluogo con un'età media piuttosto bassa: un 52enne, un 68enne, un 79enne e un 67enne. I decessi sono in totale 1.488.

Ben 31 i ricoverati nelle ultime 24 ore, in costante aumento. Attualmente le strutture ospedaliere ospitano 574 pazienti, 98 dei quali in Terapia Intensiva o subintensiva (in calo).

Si aggiungono anche 284 nuovi guariti: i casi attivi salgono a 9.136.

Ad oggi sono state somministrate complessivamente 93577 dosi di vaccino, di cui 65644 prime dosi e 27933 seconde dosi.