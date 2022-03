Contagi in lieve rialzo a Modena, 16 le classi in quarantena

In provincia di Modena continua il leggero rialzo dei contagi da covid: oggi si contano 379 nuovi positivi. Fra questi solo 22 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 2 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; per 355 casi è invece ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I comuni di residenza: Bastiglia 1, Bomporto 3, Campogalliano 7, Camposanto 4, Carpi 38, Castelfranco E. 18, Castelnuovo R. 4, Castelvetro 4, Cavezzo 3, Concordia 9, Fanano 1, Finale Emilia 7, Fiorano M. 12, Formigine 25, Guiglia 3, Lama Mocogno 1, Maranello8, Medolla 3, Mirandola 12, Modena 105, Montese 3, Nonantola 13, Novi 3, Pavullo 3, Polinago 1, Prignano 1, Ravarino 1, San Cesario S/P 3, San Felice S/P 2, San Prospero 3, Sassuolo 17, Savignano S/P 4, Serramazzoni 2, Soliera 3, Spilamberto 7, Vignola 11, Zocca 5. Fuori provincia 29.

I Ricoveri sono stati 7 nelle ultime ore, nessuno in Terapia Intensiva. Ad oggi sono 102 i pazienti ricoverati.

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.635.397 dosi, di cui 596.919 prime dosi e 565.819 seconde dosi e 472.019 dosi aggiuntive (addizionali e booster).

Il contagio a scuola

Dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 sono stati effettuati 29.612 tamponi molecolari su studenti e personale scolastico. Di questi, 4.759 sono risultati positivi. Si tratta di 4.398 studenti e 361 operatori scolastici.

Dal 7 al 14 marzo, le classi in cui i tamponi hanno rilevato la presenza di più di un caso sono 50. 16 le classi in quarantena, di cui 1 nella scuola dell’infanzia, 5 nella scuola secondaria di primo grado, 10 nella scuola secondaria di secondo grado. Le persone attualmente in quarantena sono 57, tutte studenti (pari allo 0,04% della popolazione modenese in età scolare)