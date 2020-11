Covid. A Modena 718 nuovi casi di cui 689 in isolamento domiciliare. Troppi oggi i decessi

In provincia di Modena, su 718 nuovi positivi, 260 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi, 44 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 8 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, 7 sono stati diagnosticati attraverso test sierologici, per 399 casi è in corso la ricerca epidemiologica. I sintomatici sono 260, gli asintomatici 458.

In totale i nuovi casi a Modena sono 718, di questi 689 sono in isolamento domiciliare, 1 ricoverato in Terapia intensiva o subintensiva e 28 ricoverati in altri reparti.

Si registrano inoltre 288 nuovi guariti per un totale di 7.043 persone che hanno superato l'infezione.

I casi di oggi per comune di residenza: Bastiglia 5, Bomporto 9, Campogalliano 2, Camposanto 8, Carpi 31, Castelfranco E. 48, Castelnuovo R. 11, Castelvetro 12, Cavezzo 7, Concordia 12, Fanano 1, Finale Emilia 14, Fiorano M. 16, Formigine 41, Guiglia 5, Lama Mocogno 2, Maranello 15, Marano 4, Medolla 6, Mirandola 20, Modena 201, Montefiorino 3, Montese 10, Nonantola 24, Novi 2, Palagano 2, Pavullo 48, Pievepelago 2, Polinago 1, Prignano 5, Ravarino 17, Riolunato 1, San Cesario S/P 8, San Felice S/P 5, San Possidonio 3, San Prospero 7, Sassuolo 45, Savignano S/P 5, Serramazzoni 4, Sestola 3, Soliera 6, Spilamberto 7, Vignola 17, . Fuori provincia 23.

Anche oggi si registrano diversi decessi: 11 in totale. Due donne 100 enni e una 82 enne e due uomini di 86 e 87 anni di Modena, una signora 97 enne di Sassuolo, un 71enne di San Prospero, un 86enne di Guigla, una signora di 92 anni di San Felice, un signore 89 enne di Castelvetro, e una donna di 78 anni di Finale.