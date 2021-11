Contagio, 81 nuovi casi nel modenese. Ricoveri stabili

In provincia di Modena sono emersi nelle ultime 24 ore altri 81 nuovi casi di positività al covid, in linea con la media dell'ultima settimana. Fra i nuovi contagiati 42 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 29 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 4 attraverso screening sierologici, 1 è risultato positivo al test per le categorie più a rischio; per 5 è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I comuni interessati dai contagi odierni Carpi 8, Castelfranco E. 9, Castelnuovo R. 4, Castelvetro 7, Fanano 5, Formigine 5, Guiglia 2, Modena 16, Nonantola 1, Novi 2, Ravarino 1, San Cesario S/P 6, San Possidonio 1, Sassuolo 4, Savignano S/P 2, Spilamberto 1, Vignola 5, Fuori provincia 2

Non si regitrano decessi nelle ultime ore, mentre i ricoveri sono stai due. Stabile il totale dei ricoverati.

Si aggiungono 29 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 70.901

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.123.144 dosi di vaccino, di cui 552.242 prime dosi, 526.427 seconde dosi e 44.475 dosi aggiuntive (addizionali e booster).