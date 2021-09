Contagio, solo 22 casi oggi nel modenese

Decisamente inferiore alla media il conto dei nuovi casi di covid oggi in provincia di Modena. Sono stati refertati appena 22 positivi, 17 dei quali hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 3 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 1 tramite test per le categorie più a rischio; per 1 caso è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

Solo cinque i comuni interessati oggi: Bomporto 2, Carpi 1, Castelnuovo R. 1, Modena 16, Novi 1. Fuori provincia 1.

Costante invece il numero dei ricoveri, due anche nelle ultime ore, per una settantina di pazienti attualmente ricoverati. Non si registrano decessi

Si aggiungono 122 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 67.617, mentre i casi attivi tornano verso quota 1.400.

A ieri sono state somministrate complessivamente 978.884 dosi di vaccino, di cui 517.533 prime dosi e 461.351 seconde dosi.