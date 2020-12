Covid, solo 148 contagi oggi nel modenese. Stabili i ricoveri

Giornata dai numeri veramente contenuti per quanto riguarda il contagio in provincia di Modena, dove si registrano solo 148 nuovi casi, 100 dei quali sintomatici. Fra i 48 asintomatici 31 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 1 è risultato positivo agli screening sulle categorie più a rischio, 1 è stato diagnosticato attraverso test sierologico, per 15 casi è in corso la ricerca epidemiologica.

Questi i comuni di residenza: Campogalliano 1, Camposanto 1, Carpi 19, Castelfranco E. 9, Castelnuovo R. 3, Castelvetro 3, Cavezzo 1, Concordia 3, Fanano 1, Finale Emilia 6, Fiorano M. 3, Formigine 4, Medolla 2, Mirandola 6, Modena 40, Montefiorino 2, Montese 1, Nonantola 4, Pavullo 4, Ravarino 3, San Cesario S/P 1, San Felice S/P 3, San Possidonio 1, San Prospero 2, Sassuolo 12, Serramazzoni 1, Soliera 3, Spilamberto 1, Vignola 3. Fuori provincia 5.

Anche i ricoveri seguono il trend calante delle ultime due settimane: ieri sono state ospedalizzate 12 persone, di cui una in Terapia Intensiva/subintensiva. Ma il numero dei posti letto occupati continua a scendere.

Sono aumentati rispetto a ieri anche i guariti, 491 in più per un totale di 19.701. I casi attivi scendono intorno ai 6.600.

Salgono invece a 922 i decessi, 9 in più di ieri. Nelle ultime ore sono venuti a mancare un 70enne di Serramazzoni, un 72enne di Vignola, una 91enne di Formigine, una 88enne di Castelvetro e cinque residenti del capoluogo: due donne di 88 anni, due di 89 anni e un uomo di 73 anni.