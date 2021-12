Covid, altri 305 contagi nel modenese. Due i decessi

Dopo una giornata di tegua (come ogni mercoledì) tornano a crescere i numeri della pandemia in provincia di Modena. Oggi sono emersi 305 nuovi positivi, 114 dei quali hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 90 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 1 tramite screening sierologico; 14 attraverso i test per le categorie più a rischio; 1 con test pre-ricovero; per 85 casi è invece ancora in corso la ricerca epidemiologica.

La suddivisione fra i comuni: Bastiglia 3, Bomporto 9, Campogalliano 9, Carpi 25, Castelfranco E. 7, Castelnuovo R. 11, Castelvetro 10, Cavezzo 2, Concordia 8, Fanano 3, Finale Emilia 7, Fiorano M. 3, Fiumalbo 3, Formigine 14, Guiglia 1, Maranello 8, Marano 10, Mirandola 10, Modena 60, Montecreto 2, Montefiorino 3, Montese 2, Nonantola 7, Pavullo 3, Ravarino 1, San Cesario S/P 4, San Felice S/P 3, San Prospero 2, Sassuolo 18, Savignano S/P 19, Sestola 1, Soliera 2, Spilamberto 5, Vignola 15, Zocca 3, Fuori provincia 12

Aumentano purtroppo anche i decessi, che raggiungono quota 1.856. Sono due quelli inseriti nel bollettino odierno: un 80enne di Vignola e un 94enne di Formigine.

Riprendono anche i ricoveri, che sono stati 7 nelle ultime 24 ore, due dei quali direttamente in Terapia Intensiva. A ieri i ricoverati in provinia erano 129.

Si aggiungono 187 nuovi guariti e i casi attivi salgono a circa 3.400. Ad oggi i guariti complessivi sono 73793

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.245.772 dosi di vaccino, di cui 561.037 prime dosi, 533.098 seconde dosi e 151.637 dosi aggiuntive (addizionali e booster).