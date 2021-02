Contagio, stabili i ricoveri nel modenese. Salgono i casi attivi

Scendono rispetto a ieri i nuovi casi di covid emersi in provincia di Modena, ma si tratta a ben vedere di un calo dovuto a quello dei tamponi: i 194 nuovi positivi sono il frutto di 1.223 tamponi eseguiti ieri, circa la metà rispetto al giorno precedente. Una percentuale alta, pari circa al 15%.

Fra i nuovi casi 134 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi, 36 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 12 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, 2 sono stati diagnosticati attraverso test sierologici; per 10 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

Bastiglia 1, Bomporto 1, Carpi 13, Castelfranco E. 24, Castelnuovo R. 3, Castelvetro 1, Concordia 3, Finale Emilia 9, Fiorano M. 2, Formigine 8, Guiglia 3, Lama Mocogno 1, Maranello 10, Medolla 5, Mirandola 8, Modena 41, Nonantola 12, Novi 1, Ravarino 9, San Cesario S/P 4, San Felice S/P 2, San Prospero 4, Sassuolo 4, Savignano S/P 2, Serramazzoni 2, Soliera 9, Vignola 4, Zocca 1. Fuori provincia 7.

Salgono a 1.255 i decessi registrati in provincia. Oggi se ne aggiungono quattro: una 93enne di Carpi, una 82enne di Castelnuovo Rangone, un 74enne e un 81enne di Modena.

Nelle ultime ore sono state ricoverate 6 persone, nessuna in condizioni gravissime. I posti letto occupati nei reparti covid modenesi sono stabili: 243 di cui 51 in Terapia Intensiva/subintensiva.

Si aggiungono 123 nuovi guariti, per un totale di 35.998 persone che hanno già superato l'infezione. I casi attivi continuano a crescere, seppure lentamente e sono ad oggi 4.423.

Nella giornata di ieri - 15 febbraio - i vaccinati complessivi sono stati 855. Ad oggi sono state somministrate complessivamente 45.078 dosi di vaccino, di cui 21.217 seconde dosi.