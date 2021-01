Contagi in provincia, oggi 296 nuovi positivi su 2228 tamponi

In provincia di Modena sono 296 i nuovi positivi su 2228 tamponi eseguiti, 199 i sintomatici mentre 97 asintomatici.

Le persone in isolamento domiciliare sono 280, 12 sono ricoverati in altri reparti e 4 in terapia intensiva. Tuttavia il numero di nuovi casi ricoverati in terapia intensiva può non coincidere con il dato presente nel bollettino regionale, a causa di variazioni di ricovero dei singoli pazienti covid nel corso del loro periodo di degenza. Al momento i ricoveri totali sono 407 di questi 70 in terapia intensiva.

199 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi, 69 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti,4 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio, 7 attraverso screening sierologici, per 17 casi è in corso la ricerca epidemiologica.

I nuovi casi di positività sono così distribuiti sul territorio: Bomporto 4, Campogalliano 2, Camposanto 3, Carpi 38, Castelfranco E. 21, Castelnuovo R. 5, Castelvetro 1, Cavezzo 5, Concordia 3, Finale Emilia 1, Fiorano M. 7, Fiumalbo 3, Formigine 15, Maranello 9, Marano 1, Medolla 1, Mirandola 5, Modena 69, Montecreto 1, Montese 2, Nonantola 12, Novi 6, Palagano 1, Pavullo 1, Pievepelago 9, Ravarino 7, San Cesario S/P 4, San Felice S/P 7,San Possidonio 1, San Prospero 3, Sassuolo 18, Savignano S/P 2, Serramazzoni 1, Soliera 7, Spilamberto 2, Vignola 6, Zocca 3. Fuori provincia 10.

Si registrano purtroppo 6 decessi inseriti nel bollettino regionale, alcuni dei quali risalenti ai giorni scorsi: un uomo di 96 anni di Ravarino, un 87enne di Modena, una donna di 98 anni di Soliera, una 87enne di Cavezzo, una 85enne di Mirandola e una donna di 77 anni di Modena.

Il totale dei decessi è di 1.073 persone, da marzo scorso ad oggi.

Guariti

In provincia di Modena si aggiungono 140 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 27.282

Aggiornamento Vaccinazioni

Nella giornata di ieri 15 gennaio, i vaccinati complessivi sono stati 1167. Ad oggi sono state somministrate complessivamente 17.896 dosi di vaccino.