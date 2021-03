Contagio, 419 casi in provincia. Quasi 30mila i modenesi vaccinati

Calano leggermente i tamponi eseguiti ieri in provincia di modena (2.513) e calano di conseguenza anche i positivi, che sono 419 nel bollettino di oggi. Fra loro 273 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 100 sono

stati individuati in quanto contatti di casi già noti; 8 sono risultati positivi agli screening sulle categorie più a rischio; 6 sono stati diagnosticati attraverso test sierologico; 2 sono risultati positivi al test pre-ricovero; per 30 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

La distribuzione dei casi sul territorio: Bastiglia 2, Bomporto 9, Campogalliano 3, Camposanto 3, Carpi 33, Castelfranco E. 26, Castelnuovo R. 13, Castelvetro 8, Concordia 2, Fanano 1, Finale Emilia 4, Fiorano M. 9, Fiumalbo 1, Formigine 10, Guiglia 2, Lama Mocogno 1, Maranello 11, Marano 1, Medolla 4, Mirandola 4, Modena 117, Montefiorino 1, Montese 8, Nonantola 10, Novi 2, Pavullo 21, Pievepelago 1, Ravarino 3, San Cesario S/P 6, San Felice S/P 2, San Possidonio 3, San Prospero 3, Sassuolo 22, Savignano S/P 11, Serramazzoni 4, Sestola 1, Soliera 10, Spilamberto 12, Vignola 19, Zocca 1. Fuori provincia 15.

Calano anche i decessi, che sono 4 nelle ultime ore: una 80enne di Fiorano, una 82enne di Maranello, un 80enne e una 73enne di Modena. Il conto dei decessi sale a 1.492.

I ricoveri nell'ultima giornata sono stati 20. Continua a salire la pressione sui reparti ospedalieri della provincia, che al momento contano 593 ricoverati, 100 dei quali in Terapia Intensiva e subintensiva.

Si aggiungono oggi solo 129 nuovi guariti. Complessivamente 41.773 persona hanno superato l'infezione a fronte di 52.676 che l'hanno contratta. I casi attivi sono 9.422.

Ad oggi sono state somministrate complessivamente 95.693 dosi di vaccino, di cui 66.162 prime dosi e 29.531 seconde dosi.