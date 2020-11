Crescita del contagio sempre alta a Modena, sono ben 13 i decessi

Sono 605 i nuovi casi di positività al coronavirus riscontrati oggi in provincia di Modena, a fronte di 2.872 tamponi eseguiti. I sintomatici sono 224, gli asintomatici 381. Oltre a chi ha eseguito il tampone in presenza di sintomi, 72 contagi sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 1 è risultato positivo agli screening sulle categorie più a rischio, 2 sono stati diagnosticati attraverso test sierologici, 2 sono risultati positivi al test pre-ricovero, per 304 casi è in corso la ricerca epidemiologica.

I nuovi ricoveri sono stati 28, di cui 2 in Terapia Intensiva. Attualmente risultano ricoverate 538 persone, di cui 85 in Terapia Intensiva. Si tratta, vale la pena sottolinearlo, di un numero indicativo, che non può tenere conto di nuovi ingressi o dimissioni che si susseguono di ora in ora.

Questi i comuni di residenza: Bastiglia 1, Bomporto 4, Campogalliano 12, Camposanto 2, Carpi 86, Castelfranco E. 22, Castelnuovo R. 23, Castelvetro 7, Cavezzo 3, Concordia 3, Finale Emilia 3, Fiorano M. 15, Formigine 33, Guiglia 4, Lama Mocogno 2, Maranello 15, Marano 5, Medolla 1, Mirandola 8, Modena 136, Montecreto 1, Montefiorino 1, Montese 5, Nonantola 9, Novi 10, Palagano 1, Pavullo 17, Pievepelago 1, Prignano 5, Ravarino 8, San Cesario S/P 4, San Felice S/P 3, San Possidonio 3, San Prospero 2, Sassuolo 47, Savignano S/P 12, Serramazzoni 5, Sestola 1, Soliera 15, Spilamberto 17, Vignola 30, Zocca 6. Fuori provincia 17.

I decessi di persone covid-positive subiscono una nuova impennata sul nostro territorio: oggi sono ben 13, per un totale di 638 nel corso di questo drammativo 2020. Nel capoluogo sono decedure una 84enne, una 91enne, una 65enne, una 53enne e un 82enne. A Questi si aggiungono una 74enne di Sassuolo, una 88enne di Guiglia, un 97enne di San Prospero, un 80enne di Concordia, un 88enne di Cavezzo, un 76enne di Finale Emilia e due vignolesi, un 72enne e un 89enne.

Si aggiungono poi nuovi 205 guariti, per un totale di 7.248 persone che hanno superato la malattia. I casi attivi sono 8.265