Contagio, 74 casi oggi nel modenese. Salgono a 25 le classi in isolamento

In provincia di Modena sono emersi oggi 73 nuovi positivi al covid. Minoritaria la parte dei sintomatici: sono infatti 29 coloro i quali hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 27 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 1 attraverso screening sierologici, 3 sono risultati positivi al test per le categorie più a rischio; per 13 è ancora in corso la ricerca epidemiologica.

Resta ancora molto diffusa la circolazione del virus a livello territoriale, con parecchi comuni coinvolti: Camposanto 1, Carpi 1, Castelfranco E. 8, Castelnuovo R. 1, Castelvetro 1, Cavezzo 3, Concordia 4, Finale Emilia 1, Fiorano M. 2, Formigine 3, Maranello 5, Marano 2, Medolla 2, Mirandola 3, Modena 4, Montecreto 1, Pavullo 1, Ravarino 1, San Cesario S/P 4, Sassuolo 13, Savignano S/P 2, Serramazzoni 4, Soliera 1, Spilamberto, Vignola 2, Zocca 1, Fuori provincia 2

Si registra purtroppo un decesso inserito nel bollettino regionale, quello di una 85enne di Formigine. Non vi sono invece stati ricoveri nelle ultime ore, con il totlae dei pazienti ospedalizzato stabile ormai da settimane (erano 29 ieri).

Si aggiungono 24 nuovi guariti, con i casi attivi che tornano sopra quota mille. Ad oggi i guariti complessivi sono 70925

Sono state somministrate complessivamente 1.126.327 dosi di vaccino, di cui 552.475 prime dosi e 527.020 seconde dosi e 46.832 dosi aggiuntive (addizionali e booster).

Contagio a scuola

Dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 sono stati effettuati 9566 tamponi molecolari su studenti e personale scolastico. Di questi, 710 sono risultati positivi. Si tratta di 636 studenti e 74 operatori scolastici.

Dall’8 al 15 novembre, le classi in cui i tamponi hanno rilevato la presenza di più di un caso sono 35. Sono invece 25 le classi sottoposte a quarantena, di cui 2 nei servizi educativi 0-3, 5 nella scuola dell’infanzia, 12 nella scuola primaria, 5 nella scuola secondaria di primo grado, 1 nella scuola secondaria di secondo grado.

Alle scuole primarie ‘Marconi’ di Castelfranco Emilia le classi attualmente in isolamento sono due, su un totale di venti presenti nell’istituto. Le classi che hanno seguito un periodo di isolamento dall’inizio dell’anno scolastico ad oggi sono state 9. La situazione nell’istituto, così come nelle altre scuole del territorio, è costantemente monitorata dal Dipartimento di Sanità Pubblica, che anche la scorsa settimana ha effettuato sia un sopralluogo nei moduli abitativi ad uso scolastico, non rilevando nessuna criticità di rilievo, che una serie di tamponi coinvolgendo oltre 300 studenti.