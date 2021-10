Contagio, 21 positivi oggi a Modena. Meno di 500 i casi attivi

In provincia di Modena anche oggi si contano una ventina di nuovi casi di covid, 21 per la precisione. Fra questi 17 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi, 4 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti.

I comuni interessati: Carpi 4, Castelnuovo R. 3, Guiglia 1, Modena 12. Fuori provincia 1.

Nelle ultime 24 ore non si registrano ricoveri nè decessi. Le eprsone ospedalizzate sono sempre una trtentina, in progressiva diminuzione.

Si aggiungono 61 nuovi guariti, per un otale di casi attivi che scende sotto la soglia dei 500. Ad oggi i guariti complessivi sono 69.846

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.057.385 dosi di vaccino, di cui 545.004 prime dosi, 510.038 seconde dosi e 2.343 dosi aggiuntive (addizionali e booster).